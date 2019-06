Pisa, D'Angelo esulta: "Grande coesione, abbiamo meritato la Serie B"

Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria in casa della Triestina, valsa il ritorno in Serie B per la squadra nero-azzurra toscana: “Credo che abbiamo meritato la promozione. Il primo tempo è stato eccezionale, il secondo molto buono, i supplementari gagliardi, nel complesso abbiamo strameritato. Loro hanno tirato una sola volta, su rigore".

La ricetta per la promozione? “C’è grande coesione tra società, lo staff e questo splendido pubblico. Oggi erano in 4 mila, in trasferta, ma devo dire che è stato un pubblico civilissimo anche quello della Triestina”.