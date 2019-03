Pisa, D'Angelo: "Grande primo tempo, continuiamo così"

Fonte: TuttoC.com

Il tecnico del Pisa Luca D'Angelo commenta la terza vittoria consecutiva in campionato contro l'Albissola: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, poi nella seconda frazione abbiamo gestito, non ripartivamo bene anche se le occasioni maggiori per raddoppiare sono state nostre e l'Albissola è stata pericolosa solo con alcune mischie. Ho messo dentro Buschiazzo e Brignani perchè sono molto forti nel gioco aereo e sui calci piazzati loro potevano metterci in difficoltà. La squadra all'inizio me l'aspettavo più contratto invece siamo partiti bene, creando tanto e facendo un gol bellissimo. Abbiamo sofferto nella seconda metà del secondo tempo ma ci sta, loro non avevano nulla da perdere e hanno rischiato il tutto per tutto. I nostri attaccanti si sacrificano molto nella fase difensiva e per questo possono essere meno lucidi. La nostra fase difensiva comincia dagli attaccanti. Benedetti sta facendo benissimo, era stato un po' sfortunato all'inizio, adesso sta giocando alla grande così come gli altri difensori del resto. Dobbiamo continuare così, guardare la nostra partita e raggiungere la vittoria di volta in volta, poi vedremo alla fine in che posizione ci troveremo. Prevedevo che l'Albissola avrebbe giocato solo di contropiede inizialmente per questo ho preferito mettere un giocatore di manovra come Moscardelli. Sono molto soddisfatto della sua prova. Pesenti si sta allenando con qualche difficoltà per una botta che aveva ricevuto, penso che da qui alla fine del campionato vedremo un grande Pesenti. Difficile trovare aggettivi per descrivere il nostro pubblico che è di un'altra categoria: ci segue con una passione incredibile e i giocatori sentono questa spinta".