Pisa, D'Angelo: "L'Olbia lascia giocare, ma non sarà semplice"

Nella giornata di ieri, il tecnico del Pisa Luca D'Angelo ha presentato in conferenza stampa la gara di questo pomeriggio contro l'Olbia: "Ci sta che l’Olbia abbia voglia di mettersi in mostra con il nuovo allenatore, noi dobbiamo fare la nostra partita sapendo che non sarà semplice. Anche col Gozzano avrebbero meritato di più, dispongono di giocatori importanti e noi dovremo fare una buona prestazione per fare risultato. Per quanto ci riguarda Moscardelli è disponibile per uno spezzone - evidenzia Tuttopisa.it - Lisi può giocare anche a destra, Liotti può giocare in tre ruoli e Di Quinzio ha già giocato in quel ruolo in passato, è un giocatore tecnico che dà il meglio in posizione più offensiva. L'unico nervoso questa settimana sono stato io, lo sono di più quando le cose vanno bene mentre cerco di essere calmo quando non vanno bene. L'Olbia è una squadra che gioca e lascia giocare, ha giocatori importanti e di grande prospettiva, è l'unica che è riuscita a vincere a Carrara. Non sta passando un grande momento ma non possiamo pensare che sia una partita semplice".