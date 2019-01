Luca D'Angelo, allenatore del Pisa in conferenza stampa ha analizzato il 2-2 arrivato contro la Robur Siena: "In casa è stata la migliore gara, è un rammarico non averla vinta, lo avremmo meritato. Sono soddisfatto di come l'abbiamo giocata, la squadra non ha praticamente mai rischiato, abbiamo prodotto molto e i due gol gridano vendetta, ne avremmo meritato di più. Arbitro? Mestiere complicato, è difficile decidere in una frazione di secondo, quindi va bene cosi. Col mercato abbiamo acquistato giocatori di grande tecnica e forza fisica, dal punto di vista qualitativo siamo di più e siamo migliorati. Arezzo? Si tratta di un calendario fitto di incontri, ci sarà bisogno di tutti. Il torneo è livellato e contro gli amaranto non sarà semplice, ma noi siamo pronti", le sue parole riprese da TuttoC.com.