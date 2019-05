Pisa, D'Angelo: "Playoff imprevedibili, a Carrara per vincere"

Fonte: TuttoC.com

Le parole del tecnico del Pisa, Luca D'Angelo, alla vigilia dell'andata dei quarti di finale della fase nazionale dei playoff, in casa della Carrarese: "La squadra si è allenata bene, con grande attenzione e non vediamo l'ora di giocare. Affrontiamo una Carrarese che ha giocato più partite di noi semplicemente perché è arrivata dietro in classifica. Noi siamo arrivati terzi e questo significa che abbiamo una rosa completa, perché non si può disputare un campionato di livello con 14 giocatori. Lo stesso discorso vale per i nostri avversari, che hanno una squadra forte e completa. Sono sicuro che ne uscirà fuori una bella partita, sotto tutti i punti di vista". D'Angelo elenca pregi e difetti della sua squadra: "Facciamo meno gol rispetto alla mole di gioco prodotta, però alla fine riusciamo sempre a segnare ed il fatto che tanti giocatori siano andati a rete è indice che il nostro è un gioco corale". Il tecnico nerazzurro avrà a disposizione tutta la rosa, compreso Verna, che partirà dalla panchina e Marconi, che domani sosterrà l'ultimo provino per valutare le condizioni fisiche: "Non possiamo pensare di gestire la partita nell'ottica del doppio confronto e credo che la Carrarese farà altrettanto. Giochiamo per vincere già domani, poi vedremo che succede. I playoff sono sempre particolari e, soprattutto nel primo turno a partita secca, sfuggono a ogni tipo di pronostico. L'esempio più recente è quello del Siena, che io consideravo una delle favorite e che invece è stato eliminato subito dal Novara". Il Pisa avrà bisogno di una prestazione importante per uscire dallo stadio dei Marmi con un risultato positivo: "Spesso nel calcio si dice che l'avversario si rispetta ma non si teme. Io dico che è una grande bugia perché nel calcio si ha sempre paura, è quella che alla fine ti permette di restare sveglio. L'altro giorno abbiamo giocato un'amichevole con lo Scandicci e quando ho visto che con loro giocava Ferretti, ex attaccante di Serie C, ho temuto che ci segnasse". Una battuta finale sulle limitazioni ai tifosi: "Mi dispiace per la Carrarese, visto che la responsabilità non è loro. La nostra gente ha colorato gli stadi italiani per tutta la stagione e sono sicuro che, se ne avesse avuto la possibilità, avrebbe superato in presenze quelli della Carrarese anche in trasferta. Speriamo di dare loro una gioia".