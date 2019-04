Pisa, D'Angelo: "Prestazione top, siamo una squadra con gli attributi"

Fonte: Tuttopisa.it

Il tecnico del Pisa Luca D'Angelo commenta la vittoria contro la Pro Patria: "Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo non creando molto ma giocando sempre nella loro metà campo e abbiamo pareggiato subito. Nella ripresa la partita è stata più equilibrata ma noi siamo stati bravi a legittimare la vittoria. Sul gol subito potevamo fare meglio anche se Bertoni ha fatto un gran gol. Per vincere a Busto Arsizio serviva una prestazione top e così è stato. Pesenti è un giocatore forte, che segna e sa giocare per la squadra. Il movimento sul gol di Birindelli è stato determinante. Dopo abbiamo non abbiamo concesso più niente portando a casa il risultato senza soffrire. Ho scelto il 3-5-2 perchè col 4-3-1-2 potevamo soffrire. Era difficile vincere oggi, ci siamo riusciti ed è una bella soddisfazione per noi. Abbiamo una squadra con le palle, il loro gol era imprevisto in quel momento perchè stavamo facendo noi la partita, ma siamo riusciti a ribaltarla anche stavolta. Adesso siamo matematicamente quarti e se pensiamo alla fine del girone di andata è già un grande risultato. Ora dobbiamo conquistare il punto che manca col Novara e poi giocarcela con chi ci sarà ai playoff".