Alla vigilia del derby contro la Carrarese il tecnico del Pisa Luca D’Angelo ha parlato anche del rapporto con la società e del proprio futuro: “A gennaio la società ha operato molto bene e questo ha permesso di alzare la competitività anche negli allenamenti. Ho ringraziato il presidente per le parole spese nei miei confronti, la nostra gestione è improntata alla chiarezza e alla schiettezza verso i calciatori che sanno benissimo quali sono i principi base che devono restare saldi nel gruppo, ovvero il massimo rispetto verso le decisioni che vengono prese. - continua D’Angelo come riporta Tuttoc.com - La decisione sul mio futuro è nelle mani della società, se dipendesse da me non ci sarebbe alcun problema a restare qui. Vedere l'affetto con cui i nostri tifosi ci seguono sempre non solo allo stadio ma anche durante la settimana è una gioia infinita. Allenare il Pisa è come allenare in Serie A. Qui la squadra è seguita dal bambino come dal nonno".