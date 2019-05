Fonte: TuttoC.com

Esordio emozionante per Tommaso Fischer, giocatore del Pisa che compirà 16 anni tra una settimana. Il giovane calciatore nerazzurro è entrato in campo al 90', ecco le sue parole riportate dall'edizione odierna del Tirreno: "Anche se sono stati pochi minuti è stata un’emozione unica, all’Arena davanti a questi tifosi. Ringrazio il mister per l’opportunità e i compagni di squadra che mi sono stati sempre vicini in queste settimane".