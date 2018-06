Pisa, frenata nella trattativa per la conferma di Petrone

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Frenata nella trattativa fra il Pisa e Mario Petrone per la conferma del tecnico sulla panchina nerazzurra. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione prima di siglare il nuovo contratto con il club della famiglia Corrado l'allenatore ex Ascoli vorrebbe chiarire i reali progetti della società in vista della prossima stagione.