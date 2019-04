Pisa, G.Corrado: "Avviata trattativa per rinnovo D'Angelo"

Giovanni Corrado, responsabile dell'area sportiva del Pisa, ha rivelato nel corso della puntata speciale della trasmissione "Il Neroazzurro​​​​​​" in onda su 50 Canale l'avviamento delle trattative per il rinnovo di mister Luca D'Angelo: "Il mister ha fatto un gran lavoro e il legame che c'è tra me, lui e Gemmi è molto stretto - sono state le sue parole riportate dai colleghi di TuttoPisa.it. - Settimana scorsa con la proprietà abbiamo proposto di iniziare una trattativa per rinnovare al di là del raggiungimento della promozione. Per noi meritava di giocarsi i playoff con questo attestato di stima. Abbiamo fatto dei rinnovi per far si che sia un progetto più duraturo possibile. Abbiamo intavolato questo discorso e ci tenevo a dirlo perché se lo merita".