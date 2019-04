Pisa, G. Corrado: "Riduzione over sarebbe una sconfitta per tutti"

Fonte: Tuttoc.com

Giovanni Corrado, responsabile dell'area sportiva del Pisa, nel corso del suo intervento all'interno della puntata speciale della trasmissione "Il Neroazzurro​​​​​​" in onda su 50 Canale, ha affrontato anche l'argomento riguardante la possibile riduzione degli over nella prossima stagione e le seconde squadre: "Ci sarà una proposta di ridurre gli over e sarebbe l'ennesima sconfitta del calcio italiano, ma non perché non ci sia una premialità dei giovani, ma perché alcuni di questi vengono scelti in C perché non vengono pagati o si guadagna sul minutaggio. Questo permette a delle società di mantenersi in una realtà dove non riuscirebbero a farlo. Nessuno ci obbliga a giocare con dei giovani, ma perché vogliamo farlo per far crescere la nostra società e le altre. Quando vediamo che prendiamo il 50% di contributi in meno delle altre squadre ci rendiamo conto che si tratta di un sistema drogato. Partecipare - sono state le sue parole raccolte dai colleghi di TuttoPisa.it - ad un campionato con squadre che non riescono ad andare avanti sono cose che, se non ci fosse una passione smisurata, farebbero perdere il senso di programmazione. Se prendiamo il 50% in meno di contributi rispetto a chi il settore giovanile non ce l'ha, dove sono le politiche per i giovani? Iscriviamo in serie C squadre che hanno settori giovanili con molti giovani. Investire sul settore giovanile vuol dire tirare su ragazzi e coltivare il sogno di diventare calciatori. Le squadre B in altri paesi sono state inserite in sistemi che funzionano. Capisco la protesta del tifoso perché viene inserita una innovazione senza spiegazione, ragionamento culturale e sociale e senza regole chiare".