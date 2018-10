Pisa, il pres. Corrado: "Confusione totale. A errori si sono sommati errori"

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha così parlato del caos ripescaggi a Tuttosport: "A errori si sono sommati errori. La verità è che sembra di competere in un campionato senza regole. Basta guardare il nostro girone che è il più danneggiato da questi eventi. Con noi ci sono Pro Vercelli, Novara, Siena ed Entella che per un motivo o per l'altro puntano al ripescaggio in B. Difficile competere in queste condizioni. Confusione totale, insomma, e torneo lontano dalla regolarità Il nostro calcio ha espresso in questi ultimi anni tutte le sue disfunzioni e le regole vigenti hanno mostrato di non essere sufficienti per garantire competizioni regolari e trasparenza di comportamenti".