Pisa, il riscatto deve arrivare dall'attacco: Mosca e Asencio per la ribalta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre punti in sei giornate, e un derby perso dopo un avvio di stagione dove l'entusiasmo ha fatto da padrone, con la classifica che era stata ben mossa: il Pisa deve cercare e trovare riscatto, perché ora più che mai i punti iniziano a pesare, per quanto il campionato sia ancora lungo e la classifica decisamente molto corta.

Una vittoria può portare in paradiso, una sconfitta all'inferno: spesso si sente dire così, ma vedendo la graduatoria si trova serio riscontro a questo.

Bene la difesa, l'attacco meno - In 9 giornate, sono stati solo 10 i gol subiti, poco da imputare ai nerazzurri quindi, considerando poi che due di questi centri sono arrivati su autorete (Pinato a Venezia e Benedetti contro il Livorno). Il dramma arriva dalle reti fatte, 12, di cui 8 messe a segno da Michele Marconi, una sola da Gaetano Masucci e un'altra da Francesco Lisi, per altro non schierato nel versante offensivo ma ala di ruolo. Sinora oggetti del mistero Davide Moscardelli e Raul Asencio, l'acquisto più costoso del mercato nerazzurro: il primo infortunato e rientrato solo nel derby contro il Livorno, il secondo impiegato per 40' divisi tra le prime due partite e poi diviso tra panchina e infermeria. Ma ormai disponibile da due giornate: con l'incontro infrasettimanale potrebbe arrivare il suo momento.

Il riscatto parte dall'attacco - Con Marconi e Masucci apparsi stanchi, sono chiamati gli altri due a fare la differenza. Moscardelli qualche buon guizzo lo ha mostrato contro il Livorno, senza incidere, e ora lo stesso compito spetterà ad Asencio, finora in campo solo per 40 minuti. Perché il riscatto deve partire soprattutto dal reparto che è chiamato a fare la differenza, con il blasone che si porta dietro.