Fonte: TuttoC.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Prestazione convincente da trequartista per Nicolas Izzillo, tra i migliori nel successo del Pisa sull'Arzachena: "Non era facile vincere oggi, ci abbiamo messo la cattiveria giusta e ci siamo meritati questi tre punti. Il terreno di gioco non era ottimale, c'era anche molto vento però abbiamo sfruttato benissimo gli episodi a nostro favore, soprattutto è stato bravo Moscardelli a guadagnarsi il calcio di rigore e poi nel secondo tempo abbiamo chiuso subito la partita. Ora pensiamo già al prossimo derby col Pontedera, cerchiamo di vincerle tutte e vediamo dove arriviamo. L'anno scorso pensavamo troppo alla classifica mentre quest'anno pensiamo partita dopo partita e i risultati si vedono. Vogliamo vincere ancora per trascorrere una Pasqua".