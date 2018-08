Pisa, la novella dello stento chiamata Eusepi

© foto di Federico Gaetano

La novella dello stento, una favola che non pare però avere il lieto fine, anche se l'epilogo non si capisce quando arriverà. In casa Pisa continua a tenere banco la querelle legata alla cessione di Umberto Eusepi, ai margini del progetto tecnico e sul mercato anche per consentire alla società di alleggerire un monte ingaggi sproporzionato per la categoria.

Il matrimonio del giocatore con i nerazzurri nasce nel gennaio 2016, e sembra proseguire bene considerando che l'ultimo gol dell'annata è quello che vale la promozione in B: un contratto pluriennale voluto dall'allora DG Lucchesi, ma qualche scricchiolio si ha nel gennaio seguente, quando il classe '89 va in prestito ad Avellino. Rientra poi in Toscana, e l'estate scorsa vede spalmarsi il suo contratto dalla gestione Ferrara, che si allunga e arriva alla scadenza in un lontano 2021.

Ma i problemi sono quelli prima citati, ed Eusepi è sul mercato: apparentemente senza motivo (anche se la garanzia di uno stipendio puntualmente pagato in C non è cosa di poco conto), rifiuta le proposte di L.R. Vicenza Virtus, Catanzaro e Viterbese, la formazione che probabilmente gli è più vicina. Quanto tutto sembrava destinato a non proseguire, ecco che spunta il Novara: la trattativa è in stato a ora avanzato, ma la firma era attesa già nelle scorse ore. Non resta che attendere quello che sarebbe un altro miracolo del DS Gemmi.