Seconda rete in campionato per Francesco Lisi, decisivo nel successo di misura del Pisa contro l'Albissola: "Il mio era un tiro cross, l'ho messa forte verso la porta ed è andata bene. Il mister mi sta insegnando tanto nella fase difensiva. Stiamo bene, siamo un gruppo che sa quello che vuole e i nostri risultati sono frutto del lavoro della settimana. Pensiamo già a sabato, cerchiamo di far bene ogni partita per arrivare più in alto possibile. Bisogna solo pensare a lavorare. Sappiamo tutti qual è il nostro obiettivo e lo stiamo dimostrando, vogliamo migliorare ancora la nostra classifica".