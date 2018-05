Pisa, Mannini: "Ritroviamo lo spirito del 2016 e faremo grandi cose"

© foto di Federico Gaetano

L'esterno e capitano del Pisa Daniele Mannini ha parlato in conferenza stampa dei play off promozione facendo un paragone fra la squadra di oggi e quella che due anni fa conquistò la Serie B: “ La squadra che vinse i play off due anni fa trovò un mese straordinario. Avevamo la consapevolezza di riuscire a fare risultato ovunque e la doppia sfida contro il Foggia fu l'esempio più lampante di questo. Oggi arriviamo agli spareggi promozione in condizioni molto simili ad allora e per questo credo sia necessario trovare la consapevolezza che avevamo nel 2016 e per farlo dobbiamo lavorare duramente. - continua Mannini come riporta Tuttopisa.it - Durante il campionato abbiamo faticato a trovare continuità anche a causa della difficoltà di trovare quel gruppo di 13-14 giocatori su cui imperniare la formazione titolare£.