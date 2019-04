© foto di Fabrizio Pozzi

Michele Marconi, attaccante del Pisa ha parlato così dopo la vittoria conquistata contro la Juventus U23: "E' stata una partita non semplice, non siamo partiti benissimo ma ci siamo messi giù bene e abbiamo trovato la rete del 2-1 con merito. Direi che la nostra vittoria è un risultato giusto, la gioia è doppia perché sono riuscito a segnare. Nel primo tempo la gara sembrava stregata, ma poi è andato tutto per il meglio. Con Pesenti mi sono trovato benissimo, ma del resto anche con gli altri perché è il gruppo la nostra forza, stiamo tutti bene insieme. C'è grande rispetto l'uno per l'altro. Il nostro pubblico ci dà una marcia in più, è qualcosa di raro per un campionato di Serie C: grazie a loro abbiamo cambiato pagina rispetto al girone d'andata, ci hanno fatto sentire il loro sostegno anche se sono rimasti fuori in segno di protesta", le sue parole riprese da TuttoC.com.