Il derby vinto contro il Pontedera ha rilanciato sicuramente le ambizioni di classifica da parte del Pisa. Al momento la compagine nerazzurra è l'unica squadra del girone A a non aver mai perso tra le mura amiche. Sette gare giocate, casella delle sconfitte ancora ferma a zero. Nonostante questo importantissimo dato, la squadra di mister Luca D'Angelo non è tra le migliori per rendimento casalingo. Fino a questo momento sono arrivate soltanto 3 vittorie tra le mura amiche, con ben 4 pareggi. Otto i gol fatti, tre quelli subiti: c'è ancora qualcosa da migliorare, ma le fondamenta sono state gettate.