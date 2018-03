Pisa, Pazienza a un passo dall'esonero. In quattro per la successione

© foto di Alessio Alaimo

Secondo quanto raccolto dai colleghi della Gazzatta dello Sport il Pisa ha deciso di esonerare Michele Pazienza, in panchina dallo scorso ottobre al posto di Carmine Gautieri, dopo la sconfitta del derby con la Carrarese. Per la sua sostituzione sono in corsa quattro giocatori: Vincenzo Torrente, Pasquale Padalino, Mario Petrone e Giorgio Roselli.