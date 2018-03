Pisa, Pazienza: "Prestazione e risultato deludente, rimettiamoci a lavoro"

© foto di Federico De Luca

Ill tecnico del Pisa Michele Pazienza ha analizzato la sconfitta casalinga subita contro la Carrarese: "Prestazione e risultato deludente. Siamo dispiaciuti, ci aspettavamo un altro tipo di risultato e di prestazione. Ora bisogna abbassare la testa e rimettersi al lavoro. Non c'è tempo di soffermarsi sulle cose negative. Dopo il loro vantaggio abbiamo fatto molta fatica. Penso che i ragazzi avessero la mente poco libera e quando accade le gambe diventano sempre più pesanti, si fa fatica anche a fare le cose più banali. So quanto quante ore dedico al mio lavoro, sicuramente qualcosa sbaglio, come sbagliano tutti. C'è da analizzare bene il motivo per cui abbiamo fatto una prestazione del genere e capire perché quando andiamo sotto in casa andiamo in difficoltà sia sul piano mentale che su quello fisico. Queste sono le partite nelle quali sei costretto a vincere per fare il salto di qualità, invece siamo incappati in un'altra serata negativa. L'unica strada che conosco per uscire da questa situazione è il lavoro. La contestazione nei miei confronti credo sia giusta considerando fare i risultati ma non ho preso in considerazione l'ipotesi di fare un passo indietro perché sarebbe la cosa più semplice e non mi sembra giusto neanche nei confronti dei miei giocatori", le sue parole riprese da TuttoC.com.