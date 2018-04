Pisa, Petrone: "Abbiamo cercato la vittoria fino alla fine"

© foto di Federico Gaetano

Seconda vittoria consecutiva sulla panchina del Pisa per Mario Petrone. Ecco le dichiarazioni riportate dai colleghi di TuttoC.com: "E' stato un segnale importante, perchè la squadra ha voluto riprenderla in un minuto e mezzo. Speriamo che il vento sia cambiato e che i ragazzi trovino la giusta consapevolezza. Loro non si rendono conto delle potenzialità che hanno. Stiamo lavorando su questo, il Pro Piacenza ha chiuso molto bene gli spazi, nel primo tempo eravamo un troppo prevedibili, ci siamo abbassati un po' troppo, mentre nel secondo tempo siamo stati più alti e siamo riusciti a portare a casa la vittoria con una grande reazione che non è da tutti in Serie C. Una vittoria come questa ci deve far capire però quelle che sono le nostre potenzialità. Per me lo spogliatoio è una famiglia, lavoro ventiquattro ore al giorno e queste vittorie mi ripagano. Ho fatto una corsa di 60/70 metri dopo il gol. Sono cose che si fanno e non si pensano. La cosa più importante è stata quella di cercare la vittoria fino alla fine".