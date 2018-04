Pisa-Pontedera 3-1. Derby ai nerzzurri e aggancio alla Robur

Finisce con un 3-1 del Pisa sul Pontedera l'anticipo della 36^ giornata di Serie C per quanto riguarda il Girone A. Decidono per i nerazzurri le reti di Eusepi a 29', di Masucci al 74' e di Negro all'83'. Rete della bandiera del Pontedera al 92' con Raffini. Pisa che, in attesa del match della Robur di domani contro il Cuneo, ha agganciato la compagine bianconera al secondo posto a quota 61 punti. Pontedera che invece rimane a 43 punti al decimo posto, l'ultimo utile per la qualificazione ai playoff.