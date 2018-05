Pisa, se non arriva Auteri c'è Petrone pronto alla firma

Fonte: TuttoC.com

Come riferito nella giornata di ieri, il Pisa si era inserito nella corsa a Gaetano Auteri, che alla fine, però, si sarebbe convinto a sposare il progetto Catanzaro. Qualora quest'oggi il tecnico ex Matera firmasse il contratto con le Aquile, i nerazzurri virerebbero su Mario Petrone, che ha guidato nell'ultimissima parte di stagione la formazione toscana: non una scelta di ripiego, ma una delle appunto due soluzioni al vaglio. L'eventuale firma potrebbe arrivare a giorni.