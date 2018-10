Pisa, si valuta una richiesta di risarcimento danni

Fonte: TuttoC.com

Il Pisa, con il comunicato emanato poco fa, è stato chiaro: occorre sospendere i campionati, e questa è la richiesta avanzata dal club nerazzurro che, come da nota, "in caso di mancata sospensione di tutte le gare del campionato, tutelerà i propri diritti nelle opportune sedi e valuterà di non scendere più in campo nelle partite programmate prima della determinazione finale dell’organico del campionato". Secondo quanto riportato da TuttoC.com, però i toscani stanno anche valutando una richiesta di risarcimento danni, con i legali già a lavoro.