Pisa, striscione polemico: "La nostra terra brucia e volete giocare"

Fonte: TuttoC.com

Striscione polemico apparso in questi minuti all'Arena Garibaldi dove è in corso il derby Pisa-Arezzo. I tifosi nerazzurri non hanno mandato giù il mancato rinvio della gara, date le circostanze tristi dovute all'incendio, probabilmente doloso, sviluppato questa notte a Calci: "La nostra terra brucia - recita lo striscione, che potete vedere nella foto allegata ad opera di TuttoC.com - e volete giocare. Per noi oggi non c'è partita".