Pisa, tegola Moscardelli: out due settimane

© foto di Uff. Stampa Arezzo

Non sarà in campo nemmeno stasera, nel recupero contro la Robur Siena, Davide Moscardelli. L'attaccante del Pisa dovrà restare lontano dai campi almeno per un altro paio di settimane, come si evince dalle parole rilasciate a 50 Canale dal medico sociale dei toscani Giuseppe Lioci: "Ha avuto una elongazione su una precedente cicatrice. Sta benino e contiamo di recuperarlo nel più breve tempo possibile. Sta lavorando tantissimo e spero si recuperi nell'arco di due settimane. Le vecchie lesioni spesso lasciano degli esiti e quando c'è una trazione in questi punti può essere soggetta a delle recidive. A Davide è successo in due occasioni e necessita di un periodo di stop per averlo al 100%. Rischiare può essere molto deleterio e rischia molto. L'età non mente, ma è molto integro a livello fisico al di là di questo piccolo problemino. Molto probabile che salti anche la Lucchese e si rischierebbe molto perchè è uno che non si risparmia. Dobbiamo fermarlo perchè fosse per lui giocherebbe anche domani. Un giocatore deve essere libero a livello psicologico e dobbiamo metterlo in condizione di non sentire dolore, ma anche essere libero di testa".