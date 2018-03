Pisa, traballa la panchina di Pazienza: si valutano Petrone e Padalino

© foto di Federico Gaetano

Traballa la panchina di Michele Pazienza dopo la sconfitta con la Carrarese. Come riporta Sportitalia, sono in corso delle riflessioni da parte della proprietà del Pisa, che valuta i profili di Mario Petrone e Pasquale Padalino per sostituirlo. Quest’ultimo era stato sondato già la scorsa estate, ma è ancora sotto contratto con il Lecce.