Pisa, tutte le incognite dopo l'eliminazione dai play off

Spazio alla situazione in casa Pisa dopo l'eliminazione inaspettata dai play off promozione sulle pagine de Il Tirreno in edicola che titola: “Pisa, le incognite dopo lo choc. Stadio, bilancio e piano di rilancio sportivo”. Il club toscano infatti deve risolvere vari problemi in vista della prossima stagione dalla ristrutturazione dell'Arena a un bilancio da sistemare nonostante i 15 milioni già messi nelle casse dalla famiglia Corrado per rimediare ai disastri delle passate gestioni. Infine c'è una stagione da programmare per rilanciare il Pisa e tentare di riconquistare la Serie B.