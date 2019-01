© foto di Andrea Rosito

Luca Verna è pronto a tornare a vestire la maglia nerazzurra del Pisa, già indossata dal 2015 al 2017. Da tempo il club toscano era infatti sulle tracce del centrocampista classe ‘93 e in questi primi giorni dell’anno l’affare sembra essere ormai a un passo dalla chiusura. Il calciatore in forza al Cosenza, come riporta La Nazione, avrebbe infatti accettato le condizioni del Pisa, ossia scendere di categoria e giocarsi una maglia da titolare con gli altri centrocampisti.