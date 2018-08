Pisa, via libera del Comune per il nuovo stadio

Conferenza stampa in Comune a Pisa quest'oggi, avente come argomento principale la riqualificazione della zona dove sorge l' "Arena Garibaldi", casa del Pisa. Ristrutturazione giunta adesso a buon punto, come testimonia l'assessore Raffaele Latrofa, le cui parole sono state raccolte da tuttopisa.it:

"Quest'oggi si è tenuta la seduta di giunta comunale avente per oggetto l'atto di indirizzo teso alla riqualificazione funzionale ed ambientale dell'Arena Garibaldi. Questo atto è stato approvato, ed è già legge e realtà. In estrema sintesi si chiede formalmente alle strutture preposte del Comune di Pisa, nella fattispecie della struttura urbanistica, di concretizzare la variante urbanistica che porti la destinazione d'uso da Ospedaletto alla zona attuale dove sorge lo stadio cittadino. Agli uffici comunali stiamo chiedendo di togliere la previsione dello stadio ad Ospedaletto e spostarlo, all'interno della variante, nella zona di Porta a Lucca: al momento il Pisa Sporting Club deve presentarci la valutazione ambientale strategica (vas). Questa documentazione deve essere integrata con le parti mancanti e poi valutata dagli uffici amministrativi. Una volta svolto questo passaggio si potrà dare il via alle procedure finali del piano strutturale e di rivalutazione della variante urbanistica".