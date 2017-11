Piscini (AIC): "A breve i calciatori del Modena potranno svincolarsi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da TuttoC.com l'avvocato dell'AIC Alessio Piscini ha parlato della situazione dei calciatori del Modena confermando che a breve per loro arriverà la risoluzione contrattuale: “Con l’esclusione dal campionato di Serie C, la FIGC dovrà procedere con un provvedimento formale di svincolo dei calciatori professionisti in tempi brevi, come accade usualmente nei casi di esclusione per mancata o irregolare domanda di ammissione al campionato. - spiega Piscini - I calciatori stanno attendendo il provvedimento di svincolo e gli sviluppi del procedimento, chi aveva maturato il diritto ha chiesto anche la risoluzione del contratto al collegio arbitrale, anche se il provvedimento di svincolo dovrebbe giungere prima della pronuncia del collegio. Ciò che è certo è che vista anche l’esclusione dal campionato è impossibile svolgere un’attività professionistica a Modena".