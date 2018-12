Pistoiese, Asta: "Juventus U23? Da ex Toro per me è un derby"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Mister Antonino Asta in vista del match con la Juve under 23, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella conferenza pre-match. La partita, a dispetto del brutto rendimento recente della Juve (reduce da cinque sconfitte consecutive), è difficile per entrambe ma la Pistoiese è delle due quella che si presenta meglio, con quattro risultati utili consecutivi e la possibilità di scavalcare proprio la formazione bianconera in classifica: "Si tratta di un momento importante per noi, dobbiamo arrivare al risultato pieno. Il nostro obiettivo deve essere dare continuità a prestazioni ed atteggiamento, tutto ciò che di buono è stato mostrato negli incontri recenti: se faremo questo porteremo qualcosa a casa. Se invece ci adagiamo su questi quattro risultati utili consecutivi, verremo puniti. Sarà una partita delicata per entrambi, sia noi che loro siamo in una situazione da cui vogliamo uscire. Avranno preparato la partita con un altro tipo di mentalità rispetto a noi. In questo momento vogliono portare a casa qualcosa di concreto quindi mi aspetto una Juve magari meno bello ma più efficace. Partita sentita? Io ho giocato col Toro e l'ho anche allenato, quindi per me è un derby. Sicuramente ci sarà anche qualche tifoso della Juve, ben venga, sarà una bella atmosfera. L'importante è che la nostra tifoseria ci segua e ci dia una mano standoci vicino".