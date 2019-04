Pistoiese, Asta: "Pontendera superiore, pari giusto. Ci mancano punti"

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Dopo lo 0-0 conquistato in casa del Pontedera, il tecnico della Pistoiese Antonino Asta ha analizzato la prestazione della sua squadra: "Il nostro cammino ci ha detto purtroppo che con qualche pareggio in più potevamo giocarci qualcosa importante nelle ultime tre partite. Paradossalmente stasera abbiamo fatto meno bene rispetto di altre volte. Siamo stati compatti, volevamo portare a casa il risultato, rischiando poco, non creando molto, in alcune circostanze siamo stati migliori dei nostri avversari in altre situazioni il Pontedera ci è stato superiore. Risultato alla fine dei conti sostanzialmente giusto. Certo potevamo fare meglio, a volte le annate iniziano male e finiscono peggio. Io cerco di dare il massimo fino a quando sono allenatore della squadra, non so se sarò ancora l'allenatore il prossimo anno, ne parleremo, certo mi piacerebbe lasciare un ricordo importante alla città".