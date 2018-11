Pistoiese, Asta: "Temo la serenità del Piacenza"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Antonino Asta, tecnico della Pistoiese, ha parlato della sfida che attende la sua squadra contro la capolista Piacenza. “E’ un girone pieno di insidie, noi portiamo rispetto a tutti gli avversari. Dalla prima a chi ci è dietro. La Pistoiese, dopo la sfida con il Cuneo, è viva e vuole uscire da questo momento. Metteremo in campo tutto e speriamo di avere quel briciolo di fortuna in più. Cosa temo del Piacenza? La serenità. Ha una certa libertà mentale, che gli permette di affrontare bene le partite. Loro sono forti: giocatori come Pesenti e Nicco sono di qualità, ma c’è da temere la globalità di questa squadra. Sa palleggiare. Avremo alcune assenze: Muscat è in nazionale, c’è il punto di domanda Rovini: non si è allenato alla viglia, ma spero di poterlo recuperare. Averlo a disposizione sarebbe importante”.