Pistoiese, buone notizie per Zullo: ok per il ritiro

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Un playoff disgraziato per la Pistoiese, caduta al primo turno per mano della Carrarese, ma anche per Walter Zullo, infortunatosi nel corso della gara. Ma il calciatore può tirare un sospiro di sollievo, perché il guaio fisico patito a inizio gara è meno grave del previsto, e il difensore centrale sarà a disposizione già per il ritiro estivo.