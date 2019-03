© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' una Pistoiese che nonostante i mille problemi affrontati in questa stagione non ha alcuna intenzione di mollare. La lotta salvezza nel girone A è ancora lunga ma le due vittorie consecutive contro Robur Siena e Cuneo hanno sicuramente risollevatola classifica e il morale della compagine di Antonino Asta. Fra i giocatori che meglio si sono messi in mostra in questo periodo ce n'è anche uno di proprietà dell'Inter. Si tratta di Andrea Cagnano, terzino sinistro classe 1998, approdato all'Olandesina la scorsa estate in prestito e subito protagonista nella formazione toscana. La riprova di tutto ciò arriva anche dai numeri, essendo il ragazzo di Cantù terzo come minuti giocati fra tutti i giocatori del suo stesso anno di nascita (davanti ci sono solo Pinto dell'Arezzo e Leoni della Giana Erminio).

Tutto questo poi si rifletterà anche in chiave calciomercato, quando l'Inter dovrà decidere il futuro di Cagnano. Il contratto attuale scade nel 2020, ma le pretendenti, soprattutto dalla Serie B, non mancano.