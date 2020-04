Pistoiese, donato all'ospedale cittadino San Jacopo un ventilatore polmonare

Si schiera in campo contro il Covid-19 la Pistoiese, che ha donato un nuovo ventilatore polmonare all’Ospedale San Jacopo di Pistoia.

Un gesto, come detto dal club in una nota ufficiale, reso possibile dall'iniziativa del Dg Marco Ferrari e del club manager Fabio Fondatori, che hanno raccolto i fondi necessari per acquistare il prezioso strumento: una raccolta che ha visto la mobilitazione della dirigenza, dei dipendenti, di staff tecnici e atleti e anche della Holding Arancione.

Di questo ha parlato il presidente Orazio Ferrari: "Questa notizia mi riempie di orgoglio, perché dimostra che il mondo sportivo risponde presente anche in un momento così drammatico. Sono commosso nel constatare il generoso slancio espresso dalla grande famiglia arancione. In un momento così difficile anche la Us Pistoiese 1921, i soci della Holding arancione, i dirigenti e i dipendenti, lo staff tecnico, i calciatori, gli allenatori e vari genitori dei ragazzi del Settore Giovanile, hanno voluto contribuire a salvare qualche vita umana. A tutti coloro che hanno partecipato va il mio più vivo ringraziamento".

Gli fa eco Fondatori: "Stiamo passando giorni di ansia, preoccupazione e profonda tristezza per le persone che sono venute a mancare. La U.S. Pistoiese 1921 è stata attaccata, come tutta la comunità italiana e pistoiese, dal Coronavirus che ha colpito un dipendente, un collaboratore, un dirigente accompagnatore della società e alcuni tifosi storici. Abbiamo perciò deciso di fare qualcosa di importante e di concreto per unire tutto il movimento arancione. Si è così cercato un modo per essere vicini a chi soffre e a chi si sta sacrificando per prestare le cure alle persone e salvare le vite. Siamo riusciti ad acquistare un prodotto di primissimo livello, che sarà consegnato all'Ospedale San Jacopo la prossima settimana".