Pistoiese, è netta frattura tra tifo e club. Gli ultras: "Vicini a Frustalupi. I Ferrari cedano"

Sempre più netta la frattura tra la tifoseria organizzata e la proprietà della Pistoiese. Una classifica che piange e una città che ha fatto sentire la propria voce con un comunicato diretto alla famiglia Ferrari, al timone del club.

Questa la nota, ripresa da arancionemagazine.it:

"Vogliamo iniziare questo comunicato esprimendo la nostra vicinanza a Nicolò Frustalupi, la cui unica colpa è stata il TROPPO AMORE VERSO LA PISTOIESE, che gli ha fatto accettare la panchina dopo chissà quali promesse ricevute. Tuo babbo sarà sicuramente orgoglioso di te e anche noi ti siamo riconoscenti per la difficile scelta cha hai fatto quest'estate. Non ci dimentichiamo le volte in cui ti abbiamo incrociato agli allenamenti estivi come se fossi un tifoso qualunque. Hai dimostrato per l'ennesima volta (anche se non ce n'era affatto bisogno) l'amore che la tua famiglia ha verso la Pistoiese...

Siamo a metà stagione dell'anno del centenario, terzultimi in classifica ed è stato esonerato un allenatore che oltre ad avere un curriculum di tutto rispetto, è il figlio della più grande bandiera arancione.

UN VERO E PROPRIO FALLIMENTO! Vista la situazione crediamo sia il giunto il momento di porre delle domande alla famiglia Ferrari, alla Holding, al Main Sponsor e a TVL.

Presidente, lei nell'ultima conferenza stampa ha detto che non ci guadagna niente nel tenere la società, chi glielo fa fare allora vista la crisi economica di prendere le critiche dall'intera piazza?

Ha scaricato le colpe su Ds e allenatore. Questi incarichi sono stati cambiati ripetutamente ma i risultati sono sempre rimasti pessimi. FORSE, NON VI SIETE RESI CONTO CHE QUALCOSA ALL'INTERNO DELLA SOCIETA' NON FUNZIONA?

Al posto delle solite scuse riguardo la programmazione e sugli investimenti, non sarebbe stato più semplice dire che, vista la pandemia in corso, sarebbero entrati meno soldi da sponsor e abbonamenti e che quindi il budget sarebbe stato minore di quello prefissato?

Presidente ha detto che la squadra non è stata smantellata, come commenta allora il fatto che c'erano solo sei giocatori di prima squadra a inizio preparazione? Come si fa a costruire una forza di attaccamento di gruppo se le squadre vengono smantellate anno per anno?

La Pistoiese ha per caso osservatori che vanno nei campi di serie D, eccellenza e delle primavere a visionare i migliori giocatori o fa la campagna acquisti a seconda di chi porta il procuratore di fiducia?

Gli imprenditori pistoiesi della Holding, che tanto si lodano di essere tifosi arancioni, che responsabilità hanno in questa situazione? Subiscono passivamente le scelte dei Ferrari? Sono corresponsabili o sono i principali colpevoli? Perché non fanno niente per cambiare questa situazione di anonimato al posto di elogiare costantemente l'operato ingiustificabile di questa società?

Come mai il Main Sponsor, il quale avrebbe la forza economica di portare la Pistoiese in B, non hai mai portato investitori importanti per la Pistoiese? Considerando la potenza del suo marchio, chi meglio di lui può avere i contatti per portare in società persone che potrebbero farci tornare grandi?

Come mai la TV principale di Pistoia non ha mai fatto un articolo o un servizio d'inchiesta sulla gestione di questa società non accennando nemmeno alla forte contestazione dell'intera tifoseria che con striscioni, comunicati e commenti sui social è sempre più forte?

Gli americani sono veramente esistiti o è stata una cosa costruita ad hoc per placare la contestazione?

La Pistoiese è veramente in vendita o LO È A CONDIZIONI POCO FAVOREVOLI INVOGLIANDO I PRESUNTI INVESTITORI A CAMBIARE STRADA?

Saranno anche teorie "complottiste", ma la cosa certa è che MOLTE QUESTIONI NON TORNANO.

Certi dirigenti sono vicini alla Pistoiese all'incirca dagli anni 90 e nel corso del tempo hanno dimostrato che CON LORO NON CI PUÓ ESSERE FUTURO, se non quello di vivere nell'anonimato generale.

La Pistoiese HA BISOGNO DI ESSERE GESTITA DA PERSONE COMPLETAMENTE NUOVE, per far tornare a sognare una provincia intera, che non ha una soddisfazione dallo spareggio di Cesena.

Adesso ci rivolgiamo ai cittadini: la rabbia che avete tiratela fuori partecipando alle nostre future iniziative. Al momento siamo bloccati per la situazione Covid-19, ma presto ci muoveremo per far valere le nostre ragioni. Solamente TUTTI UNITI E COMPATTI POSSIAMO RIUSCIRE NEL NOSTRO INTENTO.

ANDATEVENE!!!".