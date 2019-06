Pistoiese, Ferrari ammette: “Dolci nostra prima scelta come ds”

© foto di Claudia Marrone

Orazio Ferrari, presidente della Pistoiese, in conferenza stampa ha così presentato il nuovo direttore sportivo, nelle parole raccolte da PistoiaSport.com: “Giovanni Dolci era la nostra prima scelta e Giovanni Dolci è stato. Il suo identikit corrisponde perfettamente a ciò che cercavamo: un direttore esperto, in linea con le politiche della società in quanto a budget ed organizzazione della squadra. Già prima della sua esperienza al Como eravamo stati molto vicini a trovare un accordo. Adesso l’accordo è arrivato e di questo siamo molto contenti: è un vero privilegio poter contare su una personalità come quella di Giovanni Dolci. Fin da subito ci ha dimostrato grande interesse verso la società e verso la città. Il nostro principale obiettivo è quello di gettarci alle spalle la brutta stagione appena conclusa, conquistando risultati più soddisfacenti”.