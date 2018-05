Pistoiese, Indiani: "Un peccato chiudere così la stagione"

Fonte: TuttoC.com

La Pistoiese dice addio ai playoff nel peggiore dei modi, patendo un pesante 5-0 in quel di Carrara contro la Carrarese. A margine del confronto, come riferisce il quotidiano Il Tirreno, è questo il commento di un rammaricato mister Paolo Indiani:

"È un peccato chiudere così la stagione, davvero un peccato. La partita si è messa male dopo il vantaggio e sono stati molto bravi loro negli spazi. Eppure non avevamo iniziato male, ma non siamo stati bravi quanto loro. Il discorso infortuni anche oggi (ieri, ndr) non è andato bene, ma non voglio attaccarmi agli infortuni; la partita non è stata interpretata al meglio. Lo sapevamo, venti giorni fa abbiamo fatto una gara bellissima: lo sapevo, la Carrarese nel girone di ritorno ha fatto meno punti solo dell'Alessandria. Se la Carrarese è questa può andare a vincere a Viterbo. E' stato difficile dopo il 3 a 0 nel primo tempo, ma i ragazzi hanno dato davvero tutto".

Conclude poi: "La gara di poche settimane fa ci aveva visti quasi perfetti per oltre un tempo. Speravo di tenere il pari a lungo, e invece...".