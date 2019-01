© foto di TuttoLegaPro.com

Intervistato da gianlucadimarzio.com, il portiere della Pistoiese Gabriele Meli ha ammesso di aver pensato di smettere: “Quando la Fiorentina mi scartò, ci rimasi male e mi crollò il mondo addosso. Volevo smettere ed ero convinto che il calcio non dovesse fare parte della mia vita. Quando mi sono trovato davanti Buffon, non sapevo che dire: ero all’Empoli Primavera, avevano bisogno di qualche ragazzo e allora andai io… Mi dava sempre consigli in ogni situazione. La Pistoiese? Se arriviamo ai playoff sono disposto a rinunciare alla Playstation. La partita della svolta è stata quella contro il Piacenza nella quale ho parato un rigore e abbiamo vinto 2-0. C’è molta concorrenza in allenamento, io cerco sempre di dare il massimo”.