Pistoiese, Pancaro amaro: "Gara falsata dagli errori dell'arbitro"

Fonte: Tuttoc.com

La Pistoiese torna a casa a bocca asciutta dal “Città di Meda”, dopo la beffa subita nel finale con il Renate. Dopo il vantaggio di Galluppini, la reazione degli arancioni è stata veemente, sfiorando il pari in più occasioni e recriminando un presunto penalty non concesso allo scadere su Vitiello. Infuriato il tecnico della Pistoiese nel post partita: “Scusate ma è inutile parlare della partita – ha commentato Pancaro, ripreso da “PistoiaSport.com” – il risultato è stato falsato dall’operato dell’arbitro, basta andare a rivedere il rigore e l’espulsione per capire che oltre al danno c’è stata sicuramente la beffa, visto che Morachioli domenica non ci sarà. E’ inutile commentare tecnicamente la partita, non è un’accusa nei confronti degli arbitri, perchè possiamo sbagliare tutti. Sicuramente non meritavamo la sconfitta e oggi abbiamo perso per una giornata storta del direttore di gara”.