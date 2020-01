Il tecnico della Pistoiese, Giuseppe Pancaro, ha così analizzato il buon momento di forma degli arancioni, alla ricerca dell'ottavo risultato utile consecutivo: "Siamo una squadra che sta crescendo - riporta PistoiaSport.com - e sono veramente soddisfatto di quello che stiamo facendo. A Gozzano abbiamo creato tanto, meritavamo di vincere ma non siamo stati bravi a concretizzare. Contro una squadra organizzata come l’Albinoleffe abbiamo aspettato il momento giusto per affondare il colpo, riuscendo a trovare la via del gol, conquistando tre punti più che meritati. La Carrarese? Squadra forte, con grosse individualità in ogni reparto e allenata da un tecnico esperto e molto preparato. Sono in salute, hanno entusiasmo e vengono da una serie di risultati utili consecutivi. Dobbiamo essere bravi noi a fare una partita giusta concedendo poco".