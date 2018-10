Pistoiese, Pinzani: “Non ci sono motivi per cambiare allenatore”

© foto di Claudia Marrone

Il direttore tecnico della Pistoiese Raffaele Pinzani ha analizzato dalle colonne de Il Tirreno il momento delicato in casa toscana: “Nel calcio nessuno ha il posto garantito a vita, ma finora nessuno ci ha preso a pallonate e il gruppo è compatto. Dungue, al di là dei risultati negativi non abbiamo ravvisato motivi validi per cambiare l'allenatore. - continua Pinzani - Undici reti al passivo sono un’esagerazione, ma alzi la mano chi si sarebbe espresso contro le riconferme di Terigi e Regoli, oppure contro l’arrivo di Muscat non è un discorso di singoli o di moduli, il problema è che in questa fase siamo molto deboli psicologicamente. Altrimenti avremmo almeno 6 punti".