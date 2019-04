© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di ZonaCalcio.net l'attaccante della Pistoiese Alessandro Piu analizza il momento della formazione arancione, reduce dal poker rifilato alla Juventus U23: "E' stata una vittoria importante, che ci dà slancio dopo un periodo complesso, contro un avversario di assoluto valore che presenta tante ottime individualità. I nostri tifosi tengono molto a questo derby con la Carrarese e noi cercheremo di dare l'anima per ottenere il massimo della posta in palio, consapevoli di affrontare una signora squadra. Sarà molto strano affrontare Maccarone e Tavano visto che sono stati miei compagni di squadra ai tempi dell'Empoli e adesso li rincontrerò da avversari in questa categoria".