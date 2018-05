Pistoiese, sirene dalla B per Ferrari: Brescia, Carpi e Livorno

Fonte: TuttoC.com

© foto di Claudia Marrone

Dopo la stagione positiva in quel di Pistoia per Franco Ferrari sembra prepararsi lo sbarco in Serie B. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com l'attaccante italo-argentino di proprietà del Genoa è finito nel mirino di Brescia, Carpi e Livorno. La decisione, comunque, spetterà alla dirigenza del Grifone che potrebbe anche decidere di attendere il ritiro estivo prima di prendere una decisione sul futuro della punta.