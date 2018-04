Pistoiese, su Ferrari si muove l'Ascoli di Cosmi

© foto di Claudia Marrone

L'ottima stagione con la maglia della Pistoiese per l'italo-argentino Franco Ferrari, fin qui 12 reti in campionato, ha attirato l'attenzione di alcuni club di Serie B. Secondo quanto riportato da TuttoC.com sarebbe in particolare l'Ascoli ad aver messo nel mirino il centravanti classe '95.