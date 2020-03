Pistoiese, torna la Curva Nord al "Melani": la stagione del centenario con il settore aperto

Gare a porte chiuse per tutto il mese, a seguito dell'allarme coronavirus, ma, finito questo periodo di stallo, i tifosi della Pistoiese troveranno una sorpresa al "Melani": la riapertura della Curva Nord.

Un traguardo, come viene definito dal club in una nota ufficiale, per la quale la stessa società "molto si è impegnata insieme ai tecnici, lavorando, sotto traccia, per condividere un progetto e un percorso che portasse ad una riapertura della struttura, almeno parziale, nel più breve tempo possibile. “Inagibile dal 2018, la Curva Nord dello stadio Melani sarà infatti ripristinata con un investimento di 330mila euro. Il progetto esecutivo è stato approvato dal sindaco e dagli assessori per cui si potrà procedere immediatamente con la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di adeguamento”.

Nel comunicato, è poi ringraziata "l’amministrazione comunale, in primo luogo il Sindaco di Pistoia, per lo sforzo di programmazione e investimento. oltre ai tecnici del Comune, del Genio Civile e i professionisti, per la collaborazione e la disponibilità. Un ringraziamento va anche alla Regione, in particolare l’assessore Federica Fratoni, per la partecipazione e la collaborazione al buon esito del progetto. La notizia è maturata nella giornata di ieri, nel corso di una riunione tenutasi in Comune, cui hanno partecipato, il Sindaco Tomasi, l’assessore Magni, oltre l’assessore Fratoni, insieme a consiglieri, tecnici del Comune e del Genio Civile. E per la Pistoiese, il presidente Orazio Ferrari, il direttore Generale Marco Ferrari e il Club Manager Fabio Fondatori, che alla fine hanno espresso grande soddisfazione. Si profila infatti un risultato importassimo, dato che si è in presenza dei giusti presupposti per restituire ai tifosi, non solo un luogo storico, diremmo la loro casa, ma anche per tornare a far ruggire il “Melani” e quindi per ridare una spinta importante al raggiungimento dei risultati sportivi. Ragion per cui si auspica rapidità nell’esecuzione degli interventi, affinchè si possa iniziare la stagione del Centenario (la prossima, ndr) con la Curva Aperta".