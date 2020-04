Pistoiese, un nuovo look per i 99 anni del club: le novità del club orange

vedi letture

Giorno di festa in casa Pistoiese, con il club che oggi ha compiuto 99 anni. Un traguardo importante, che gli orange non hanno potuto festeggiare sul campo a causa del forzato stop dovuto all'emergenza Coronavirus, ma che hanno deciso di festeggiare... rifacendosi il look. E' infatti nato il sito ufficiale e la webtv ufficiale, per stare ancora più vicini ai tifosi in questo difficile momento.